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Фонтаны на Кадашевской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:23
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Включенные фонтаны на Кадашевской набережной украшают столицу, в них можно увидеть красивую радугу и просто полюбоваться красотой.

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