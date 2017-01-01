Фонтаны на Кадашевской набережной
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:23
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- 18
Включенные фонтаны на Кадашевской набережной украшают столицу, в них можно увидеть красивую радугу и просто полюбоваться красотой.
- 18
Включенные фонтаны на Кадашевской набережной украшают столицу, в них можно увидеть красивую радугу и просто полюбоваться красотой.
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