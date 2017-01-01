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Последствия аварии в Москве на шоссе Энтузиастов, где пострадали 3 человека

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
01.05 22:48
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1 мая на востоке Москвы в районе дома 38 по Шоссе Энтузиастов произошло ДТП. Столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали 3 человек. Пострадавших госпитализировали в ближайшую городскую больницу. Автомобили получили сильные механические повреждения. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и "Дорожного патруля". Все обстоятельства случившегося выясняются.

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