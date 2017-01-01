3 человека пострадали в результате ДТП в Москве на Каширском шоссе

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 01.05 22:53

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1 мая на юге Москвы произошло ДТП. На Каширском шоссе в районе дома 23 автомобиль Volkswagen врезался в мачту городского освещения. В результате аварии пострадали водитель и два пассажира. Пострадавших на Скорой помощи госпитализировали в ближайшую городскую больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства случившегося выясняются.