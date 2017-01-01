В Тамбове установилась июльская погода

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 01:27

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В Тамбове и области установилась аномально теплая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 7 и более градусов. Днем 1 мая в Тамбове воздух прогревался до +27.4°С, на деревьях очень активно начали распускаться листья, также стоит отметить что накануне ночью прошел дождь, выпало 8 мм осадков, 1 мая среднесуточная температура воздуха составила +19.5°С, отклонение от нормы +7.8°С. В среду днем ожидается ясная погода, температура воздуха +27°С ... +29°С, в Тамбове возможен температурный рекорд для 2 мая.