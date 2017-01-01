В Якутском селе растут горы мусора
- Автор:
- Loginlogan
- Дата публикации:
- 08:34
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- 28
Жители села Амга, что в Якутии, возмущены уборкой территории на местном кладбище. Там, по словам автора ролика, прямо на захоронениях растут горы мусора. Откуда одноразовые стаканчики, банки из-под краски оказались на могилах, мобильные репортёр не знает. Но уверен в другом: что мусор нужно убирать. Местный житель рассказывает, что через дня 3 пришёл на кладбище с мешком и убрал 3 мешка мусора.
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