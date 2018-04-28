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В Донецке (ДНР) прошел рыцарский турнир (28.04.2018 г.)

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
18:54
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В субботу , 28 апреля, в Донецком городском молодежном центре (бывший кинотеатр "Комсомолец") прошли юбилейные открытые соревнования моделистов. Наши ребята успешно участвуют и в международных соревнованиях - только что приехали из России, заняв призовые места. В программе, кроме того, были выступления рыцарей из рыцарского клуба (выкладываю два эпизода). Парни показывали парные бои, потом группа на группу и, наконец, все против всех. Среди рыцарей была... рыцарша - в этом клубе есть одна храбрая барышня. Также подтянулись и мы, реконструкторы по периоду Великой отечественной войны - наш клуб возрождается на базе клуба моделистов. А до начала удалой зарубы на мечах воины всех периодов смешались и вместе рассматривали оружие периода ВОВ на фоне постоянно действующей экспозиции моделей военной техники, судов и фигурок всех эпох. Простые донецкие рыцари с пулеметом Дегтярёва....

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