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Миндаль расцвел на Тверском бульваре

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:31
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На Тверском бульваре от жаркого солнца расцвел миндаль.

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