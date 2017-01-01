На западе Москвы начался дождь

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 16:43

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В Москве пошёл дождь, местами сильный. За несколько секунд тучи заволокли небо. Дует сильный порывистый ветер. Столбик термометра вырос до рекордной отметки +27℃.