На западе Москвы начался дождь
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 16:43
-
- 32
В Москве пошёл дождь, местами сильный. За несколько секунд тучи заволокли небо. Дует сильный порывистый ветер. Столбик термометра вырос до рекордной отметки +27℃.
- 32
В Москве пошёл дождь, местами сильный. За несколько секунд тучи заволокли небо. Дует сильный порывистый ветер. Столбик термометра вырос до рекордной отметки +27℃.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)