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На западе Москвы начался дождь

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
16:43
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В Москве пошёл дождь, местами сильный. За несколько секунд тучи заволокли небо. Дует сильный порывистый ветер. Столбик термометра вырос до рекордной отметки +27℃.

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