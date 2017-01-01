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Сильный ветер повалил холодильники на западе Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
17:13
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Сильный порывистый ветер повалил холодильники на Поклонной горе в Москве. К счастью никто из гуляющих не пострадал.

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