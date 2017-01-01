Сильный ветер повалил холодильники на западе Москвы
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 17:13
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- 35
Сильный порывистый ветер повалил холодильники на Поклонной горе в Москве. К счастью никто из гуляющих не пострадал.
- 35
Сильный порывистый ветер повалил холодильники на Поклонной горе в Москве. К счастью никто из гуляющих не пострадал.
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