Сильный дождь прошёл на северо-востоке столицы
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 18:11
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- 17
Днём 2 мая на столицу обрушился ливень. Он был непродолжительным, но осадков выпало много. Кругом лужи. Сразу после дождя выглянуло солнце.
- 17
Днём 2 мая на столицу обрушился ливень. Он был непродолжительным, но осадков выпало много. Кругом лужи. Сразу после дождя выглянуло солнце.
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