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Сильный дождь прошёл на северо-востоке столицы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
18:11
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Днём 2 мая на столицу обрушился ливень. Он был непродолжительным, но осадков выпало много. Кругом лужи. Сразу после дождя выглянуло солнце.

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