s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Яблоня зацвела на юго-западе столицы

Яблоня зацвела на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:14
  • 21
  • 0

Тонкий аромат яблони разносится возле метро "Университет". Яблоня расцветает и своим прекрасным ароматом, создает позитивную атмосферу.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
19:55 | Max_019
Сильное подтопление проезжей части на Анненской улице в Москве
26 0
16:31 | LaimeLaim
Миндаль расцвел на Тверском бульваре