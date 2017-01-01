3 мая в связи с репетицией Парада Победы, несколько станций Московского метро будут работать только на вход и пересадку

Автор: grinpavel2033 Дата публикации: 18:15

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3 мая с 18:00 до окончания репетиции Парада Победы на Красной площади, станции Московского метро «Площадь революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Сотрудники столичного метро просят заблаговременно выбирать маршрут проезда.