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В парке "Сокольники" открылся летний сезон

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:53
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Парк "Сокольники" открыл летний сезон и стал единственным в Москве, где можно и в жару покататься на тюбинговой горке.

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