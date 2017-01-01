В парке "Сокольники" открылся летний сезон
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 18:53
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- 13
Парк "Сокольники" открыл летний сезон и стал единственным в Москве, где можно и в жару покататься на тюбинговой горке.
- 13
Парк "Сокольники" открыл летний сезон и стал единственным в Москве, где можно и в жару покататься на тюбинговой горке.
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