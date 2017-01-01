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В Усть-Илимске детская площадка завалена мусором

Автор:
Katerina131313
Дата публикации:
08:24
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В Усть-Илимске в 4-м микрорайоне детская площадка завалена мусором.

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