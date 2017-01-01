s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Озеро из дождевой воды в Анненском проезде в Москве

Озеро из дождевой воды в Анненском проезде в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:29
  • 37
  • 0

Обильные осадки в столице вызвали подтопление Анненского проезда на северо-востоке столицы. Дорога на протяжении метров 300 полностью ушла под воду. Частично подтопленным оказался и газон. На место прибыла бригада Мосводостока для откачивания дождевой воды. Многие автомобилисты на свой страх и риск преодолевали водную преграду. Один автомобиль "захлебнулся", другие теряли государственные номера.

  • 37
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
22:04 | Uwis
На станции «Площадь Гагарина» нанесли первую в истории МЦК напольную навигацию на платформе
21 0
21:00 | Uwis
На восток Москвы третий раз за день обрушился ливень
48 0
19:55 | Max_019
Сильное подтопление проезжей части на Анненской улице в Москве