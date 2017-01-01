Озеро из дождевой воды в Анненском проезде в Москве

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Обильные осадки в столице вызвали подтопление Анненского проезда на северо-востоке столицы. Дорога на протяжении метров 300 полностью ушла под воду. Частично подтопленным оказался и газон. На место прибыла бригада Мосводостока для откачивания дождевой воды. Многие автомобилисты на свой страх и риск преодолевали водную преграду. Один автомобиль "захлебнулся", другие теряли государственные номера.