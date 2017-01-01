Новую выделенную полосу запустят 3 мая в центре Москвы
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 20:30
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- 21
Новую выделенную полосу запустят 3 мая по ул. Конюшковская от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня.
- 21
Новую выделенную полосу запустят 3 мая по ул. Конюшковская от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня.
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