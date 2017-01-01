Новую выделенную полосу запустят 3 мая в центре Москвы

Автор: Uwis Дата публикации: 20:30

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Новую выделенную полосу запустят 3 мая по ул. Конюшковская от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня.