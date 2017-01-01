Температурный рекорд установлен в Тамбове
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 20:29
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- 26
В Тамбовской области сохраняется период аномально теплой погоды, днем 2 мая в Тамбове воздух прогревался до +28.4°, что стало новым температурным рекордом для этого дня, а предыдущий +27.5° был установлен в 1970 году (48 лет назад). Среднесуточная температура воздуха за 2 мая составила +21.2°, отклонение от нормы +9.3°! 4 мая в Тамбове и области сохранится июльская погода, температура воздуха днем +27° ... +29°, без осадков.
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