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Температурный рекорд установлен в Тамбове

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
20:29
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В Тамбовской области сохраняется период аномально теплой погоды, днем 2 мая в Тамбове воздух прогревался до +28.4°, что стало новым температурным рекордом для этого дня, а предыдущий +27.5° был установлен в 1970 году (48 лет назад). Среднесуточная температура воздуха за 2 мая составила +21.2°, отклонение от нормы +9.3°! 4 мая в Тамбове и области сохранится июльская погода, температура воздуха днем +27° ... +29°, без осадков.

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