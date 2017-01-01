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На восток Москвы третий раз за день обрушился ливень

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:00
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Три раза возвращалась гроза с ливнем и сильными порывами ветра в течение часа на восток Москвы.

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