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С 3 мая на трёх улицах в Москве будут введены выделенные полосы

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:22
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Новые выделенные полосы запустят на трех участках города 3 мая. Ввод новых полос позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения. После их запуска в столице будет функционировать более 287 километров "выделенок". Три полосы общей протяженностью 550 метров пройдут по улице Конюшковская (от улицы Заморенова до улицы Красная Пресня, по улице Большая Серпуховская (от дома 16 до дома 4/3 в попутном направлении, включая выезд на улицу Люсиновская). Также выделенная полоса будет действовать по улице Дмитрия Ульянова от улицы Гримау до разворота в обратном направлении. Ежедневно по выделенным полосам автобусы и троллейбусы перевозят более 2,5 миллиона пассажиров. Ими также пользуются 60 тысяч такси. Выделенные полосы целесообразно вводить на тех участках, где приоритет общественного транспорта важнее всего.

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