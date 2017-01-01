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Вечерний отдых горожан в Парке Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:39
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Ажиотаж из гуляющих горожан на период майских праздников традиционно переносится в популярные парки. Так, в центре Москвы в Парке Горького можно наблюдать тысячи отдыхающих заполонивших Пушкинскую набережную. Кто-то устраивает фотосессии, кто-то катается на роликах и велосипедах, кто-то отдыхает на лавочках любуясь красивым закатом - летний сезон и популярность столичных парков с каждым днём набирает все большие обороты и привлекает своих ценителей отдыха.

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