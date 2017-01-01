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Огромная свалка снега осталась после зимы на севере Москвы

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:40
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На дворе последний месяц весны. Столица уже отошла от снегопадов, которые были в феврале. Везде уже ничего не напоминает о том, что было много снега: всё просохло и уже всё цветёт. Однако, есть в столице одно место, а точнее, свалка снега, о которой все забыли. Расположена она на севере столицы, на Дмитровском шоссе. Высота снега достигает 3-4 метров. Примерная площадь площадки - 5000 кв. м. Власти города в конце марта обещали, что все временные склады снега будут убраны в течение 14 дней. На дворе 2 мая - обещание не выполнено. Все снегосплавные пункты уже законсервированы до следующей зимы. Жителям улицы Дубнинская, д. 2к1 не позавидуешь. Благодаря тёплой погоде, которая установилась в столице, вся эта куча начала таять. Весь двор оказался затоплен: газоны, пешеходные дорожки. Трава и та полностью в воде. Власти ждут, что куча сама растает. К середине лета, может быть. Если мусор, который был со снегом, после таяния останется лежать на месте, то что делать с различными вредными для природы жидкостями? Всё это плавает по двору. И никому нет дела. Главный лозунг: "Само растает".

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