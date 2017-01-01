Деревня Широкундыш в Марий Эл превращается в свалку
- Автор:
- Вася Лебедев
- Дата публикации:
- 08:24
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В полях деревни Широкундыш Килемарского района Марий Эл появилась еще одна незаконная свалка ТБО. По доброй старой традиции она появилась на месте незаконного разработанного песчаного карьера. Ситуация с сельхозугодьями в районе просто ужасная. Часть полей заросла лесом и кустарником, другая часть превращается в незаконные карьеры и помойки. Можно смело сказать, что сельского хозяйства в районе нет и не будет.
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