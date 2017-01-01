На станции «Площадь Гагарина» нанесли первую в истории МЦК напольную навигацию на платформе

Автор: Uwis Дата публикации: 22:04

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На станциях Московского центрального кольца специальной разметкой обозначат места остановки вагонов для инвалидов и пассажиров-велосипедистов. Пока работы сделаны на одной станции, планируется нанести разметку на всех платформах кольца. Работы будут проводить ночью, чтобы не создавать неудобств пассажирам. На платформах выделят места остановки вагонов для маломобильных пассажиров и велосипедистов. Будут обозначены места остановки последнего вагона. Теперь пассажиры смогут сразу подойти к тому месту, где расположен вход в вагон поезда. Ярко-желтая разметка будет хорошо заметна.