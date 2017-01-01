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Цветение сакуры в Японском саду Ботанического сада РАН

Автор:
Max_019
Дата публикации:
02.05 22:46
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В экспозиции «Японский сад» Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН зацвела сакура. Японский сад — небольшой уголок типичного для Страны Восходящего солнца ландшафта, устроенный с соблюдением всех особенностей японского национального садово-паркового искусства. На площади в 2,7 га собраны около 100 видов деревьев, кустарников и красиво цветущих травянистых растений, наиболее характерных для Японии, в том числе сакура с острова Хоккайдо. В разные годы здесь было высажено около 250 деревьев сортов эдзо-яма и тисима. 40 из них сейчас цветёт. Зрелище восхитительное. В выходной день в кассы выстроилась большая очередь. Все стремятся запечатлеть этот короткий момент цветения.

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