Цветение сакуры в Японском саду Ботанического сада РАН
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 02.05 22:46
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В экспозиции «Японский сад» Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН зацвела сакура. Японский сад — небольшой уголок типичного для Страны Восходящего солнца ландшафта, устроенный с соблюдением всех особенностей японского национального садово-паркового искусства. На площади в 2,7 га собраны около 100 видов деревьев, кустарников и красиво цветущих травянистых растений, наиболее характерных для Японии, в том числе сакура с острова Хоккайдо. В разные годы здесь было высажено около 250 деревьев сортов эдзо-яма и тисима. 40 из них сейчас цветёт. Зрелище восхитительное. В выходной день в кассы выстроилась большая очередь. Все стремятся запечатлеть этот короткий момент цветения.
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