В Южно-Сахалинске выпал снег
- Автор:
- Катюня Бородаева
- Дата публикации:
- 08:17
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- 9
3 мая в Южно-Сахалинск опять нагрянула зима. По словам мобильного репортёра, утром там пошел снег. "Когда весна то?" - задаются вопросом местные жители.
- 9
3 мая в Южно-Сахалинск опять нагрянула зима. По словам мобильного репортёра, утром там пошел снег. "Когда весна то?" - задаются вопросом местные жители.
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