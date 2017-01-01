s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Южно-Сахалинске выпал снег

В Южно-Сахалинске выпал снег

Автор:
Катюня Бородаева
Дата публикации:
08:17
  • 9
  • 0

3 мая в Южно-Сахалинск опять нагрянула зима. По словам мобильного репортёра, утром там пошел снег. "Когда весна то?" - задаются вопросом местные жители.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

8 0
08:24 | Pasha19msk
Кадры сильног града на юге Москвы (2.05.18).
127 1
02.05 21:40 | Max_019
Огромная свалка снега осталась после зимы на севере Москвы
29 0
28.03 15:16 | Alexey Polyakov
Глубокие ямы образовались на дорогах в Южно-Сахалинске