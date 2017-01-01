В Южно-Сахалинске выпал снег

Автор: Катюня Бородаева Дата публикации: 08:17

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3 мая в Южно-Сахалинск опять нагрянула зима. По словам мобильного репортёра, утром там пошел снег. "Когда весна то?" - задаются вопросом местные жители.