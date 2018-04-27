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Лихач чуть не спровоцировал ДТП на дороге в Марий Эл

Автор:
Вася Лебедев
Дата публикации:
09:41
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!

Водитель маршрутки чуть не спровоцировал ДТП на дороге в Марий Эл. Об этом сообщает местный мобильный репортёр, который стал очевидцем опасного вождения. По словам автора ролика, инцидент случился 1 мая 2018 года. Около 17:45 пассажирский автобус с госномерами 095 выехал с автовокзала поселка Килемары в .Йошкар-Олу. Местами водитель двигался прямо посреди проезжей части. И чуть не столкнулся по касательной с большегрузом, чуть не снес зеркало автомобилю. "Почему водитель не соблюдает дистанцию?" - задаётся вопросом мобильный репортёр.


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