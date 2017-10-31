Коммунальщики оставили жителей города Калач без водоснабжения

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14 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206829

Жители Воронежской области жалуются на работу местного "Водоканала". По словам автора этих кадров, в городе Калач, на улице Мира, рабочие без предупреждения отключили воду. Затем вырыли глубокую рытвину во дворе, рядом с детской площадкой, и ушли. "Для обеденного перерыва они слишком много времени отсутствуют," - комментирует мобильный репортёр. В итоге, люди остались без воды - так как не набрали бутылок заранее. И с опасной ямой, которая, как видно на кадрах, почти ничем не огорожена.Вот, что пишет местный мобильный репортёр:"Больше недели воду на улицах города Калач, что в Воронежской области, отключали якобы по графику - с 18-20 вечера до 8-9.30 утра. Сегодня, 03.05.2018, воду отключили без предупреждения в районе 10 утра. Разрыли яму рядом с детской площадкой, лишили жителей нормального проезда, при этом рабочими уже не пахнет несколько часов. Все обращения граждан в Водоканал и местную Администрацию бесполезны".