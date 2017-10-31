Коммунальщики оставили жителей города Калач без водоснабжения
- Автор:
- dr_osyak
- Дата публикации:
- 13:56
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Вот, что пишет местный мобильный репортёр:
"Больше недели воду на улицах города Калач, что в Воронежской области, отключали якобы по графику - с 18-20 вечера до 8-9.30 утра. Сегодня, 03.05.2018, воду отключили без предупреждения в районе 10 утра. Разрыли яму рядом с детской площадкой, лишили жителей нормального проезда, при этом рабочими уже не пахнет несколько часов. Все обращения граждан в Водоканал и местную Администрацию бесполезны".
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