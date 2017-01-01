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Водные объекты захламлены строительным мусором в деревне Брехово в Московской области

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
16:47
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На земельном участке в районе д. Брехово Кутузовского поселения Солнечногорского района грубо нарушается природоохранное законодательство. Как видно на кадрах с квадрокоптера, частично засыпано русло безымянного ручья, соединяющего два водных объекта — Рузинский пруд и озеро Черное, водоохранная зона захламлена строительным мусором и собственником данного земельного участка продолжаются работы по складирование грунтов и строительных отходов неизвестного происхождения на участке площадью более двух гектаров, также было самовольно изменено русло ручья безымянного, который впадает в данную акваторию. Ранее материалы нарушения природоохранного законодательства уже поступали в министерство экологии, но собственник отделался лишь административным штрафом в размере всего лишь 5000 рублей, так как является физ. лицом. В данном случае необходимо привлечение Росрыболовства, органов прокуратуры, о возможном возбуждении уголовного дела и для подготовки материалов об изъятии земельного участка через суд.

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