Промывка улицы перед проходом техники на репетицию парада
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 18:02
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- 7
В центре идёт подготовка улиц к проходу военной техники на Красную площадь.
- 7
В центре идёт подготовка улиц к проходу военной техники на Красную площадь.
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