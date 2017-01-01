Два самосвала попали в ДТП на Калужском шоссе в Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:07

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Столкнулись два самосвала "Скания". Самосвал "Скания", груженый глиной, двигался по Калужскому шоссе в сторону области. В районе деревни Ватутинки водитель грузовика, двигаясь на большой скорости, допустил попутное столкновение с двигающимся впереди другим самосвалом "Скания". В результате ДТП кабина первого самосвала оказалась сильно смята. Внутри оказался зажат водитель. Прибывшие спасатели извлекли водителя и передали его для осмотра бригаде Скорой помощи. ДТП спровоцировало затор длиной в 5 км. На месте работают сотрудники ГИБДД и служба весового контроля ЦОДД. Обстоятельства аварии выясняются.