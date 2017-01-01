Работы по восстановлению старинной трамвайной остановки начались на севере столицы

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На севере столицы завершается реставрация старинной трамвайной остановки, которая расположена в Красностуденческом проезде. В 2015 году данный остановочный пункт включили в государственный реестр памятников архитектуры в качестве объекта культурного наследия регионального значения. В 2017 году начались работы по реставрации уникального памятника архитектуры. Уже совсем скоро единственный в столице сохранившийся до наших дней трамвайный остановочный павильон XIX века обретёт свой первоначальный вид. Внешняя обшивка павильона выполнена из дерева. За ходом реставрационных работ ведётся авторский надзор. Площадь павильона составляет 39,2 квадратных метра, а сам он выполнен из чугуна и дерева.