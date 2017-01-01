Лошадь с повозкой врезалась в дерево и опрокинулась в парке Коломенское: есть пострадавшие

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На юге Москвы в парке Коломенское лошадь с повозкой врезалась в дерево. ДТП произошло в парковой зоне, недалеко от пересечения проспекта Андропова с Коломенским проездом. В результате столкновения в деревом повозка опрокинулась. Травмы получили 5 человек, четверо из них в тяжелом состоянии были госпитализированы двумя вертолетами ГКУ МАЦ в больницы города. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все причины произошедшего.