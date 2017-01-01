В массовом ДТП на проспекте Мира пострадал один человек
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 19:46
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- 19
Вечером 3 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На проспекте Мира, у дома 222, при движении в сторону области столкнулись 5 автомобилей. Фургон протаранил стоящие в пробке автомобили. Пострадала женщина-пассажирка из первой попавшей под удар иномарки. Ей потребовалась госпитализация. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. Движение в районе аварии сильно затруднено.
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