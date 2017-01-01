s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В массовом ДТП на проспекте Мира пострадал один человек

В массовом ДТП на проспекте Мира пострадал один человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
19:46
  • 19
  • 0

Вечером 3 мая на северо-востоке столицы произошло ДТП. На проспекте Мира, у дома 222, при движении в сторону области столкнулись 5 автомобилей. Фургон протаранил стоящие в пробке автомобили. Пострадала женщина-пассажирка из первой попавшей под удар иномарки. Ей потребовалась госпитализация. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС. Движение в районе аварии сильно затруднено.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

69 0
18:22 | AlTeg()
Лошадь с повозкой врезалась в дерево и опрокинулась в парке Коломенское: есть пострадавшие
34 0
18:07 | Разведчик
Два самосвала попали в ДТП на Калужском шоссе в Москве
29 0
13:29 | Стрелец
Ко Дню Победы на билбордах и медиаэкранах Москвы появились праздничные поздравления ветеранам