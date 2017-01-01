Новое граффитти создают на улице Остоженка
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:44
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- 15
На Остоженке на боковой части одного из зданий рисуют граффитти. Этот рисунок отражает жизнь и быт этой улицы.
- 15
На Остоженке на боковой части одного из зданий рисуют граффитти. Этот рисунок отражает жизнь и быт этой улицы.
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