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Новое граффитти создают на улице Остоженка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:44
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На Остоженке на боковой части одного из зданий рисуют граффитти. Этот рисунок отражает жизнь и быт этой улицы.

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