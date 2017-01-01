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Военная техника проехала по улицам Москвы

Автор:
grinpavel2033
Дата публикации:
21:18
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В Москве на Красной площади пройдёт вторая ночная репетиция Парада Победы. В этот вечер на Звенигородском шоссе жители и гости столицы смогли увидеть - Танк Т-34-85, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», БМП-3, БМП «Курганец-25», танк Т-14 «Армата», танк Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортёр БТР-МДМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс и БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП. Несколько новинок примет участие в репетиции на Красной площади: боевая машина огневой поддержки "Терминатор", военная полиция, Росгвардия, новейшие наземные робототехнические комплексы "Уран" и беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар". Всего в репетиции примут участие 150 единиц техники.

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