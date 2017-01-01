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Столицы наполняется распускающимися тюльпанами

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:18
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Красивые, яркие и сочные тюльпаны распускаются на столичных улицах и площадях. Цветочные "ковры" украшают город, создавая атмосферу уюта и романтики.

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