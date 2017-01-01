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В селе Красные Четаи в Чувашии отсуствуют дороги

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
21:41
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В селе нет асфальта от школы до другого района села. Почти круглый год все в грязи.

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Комментарии (0)

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