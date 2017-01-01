В селе Красные Четаи в Чувашии отсуствуют дороги
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 21:41
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- 36
В селе нет асфальта от школы до другого района села. Почти круглый год все в грязи.
- 36
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71
27.04 20:05 | summit
69
27.04 18:38 | u171290
В селе нет асфальта от школы до другого района села. Почти круглый год все в грязи.
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