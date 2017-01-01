Экспозиция центра «Космонавтика и авиация» в павильоне "Космос"
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 21:41
-
- 13
Огромное выставочное пространство, посвященное отечественной истории освоения космоса, стало важнейшим этапом возрождения Выставки.
- 13
Огромное выставочное пространство, посвященное отечественной истории освоения космоса, стало важнейшим этапом возрождения Выставки.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)