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Экспозиция центра «Космонавтика и авиация» в павильоне "Космос"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
21:41
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Огромное выставочное пространство, посвященное отечественной истории освоения космоса, стало важнейшим этапом возрождения Выставки.

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