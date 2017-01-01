s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вторая репетиция Парада Победы проходит в Москве

Вторая репетиция Парада Победы проходит в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:28
  • 35
  • 0

В Москве на Красной площади пройдёт вторая ночная репетиция Парада Победы. В этот вечер на Звенигородском шоссе жители и гости столицы смогли увидеть - Танк Т-34-85, противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», «Тайфун-К» и «Тайфун-У», БМП-3, БМП «Курганец-25», танк Т-14 «Армата», танк Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», ракетный комплекс «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У» и «Бук-М2», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ», боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортёр БТР-МДМ, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», БТР-82А, зенитная ракетная система С-400 «Триумф», подвижной грунтовый ракетный комплекс «Ярс и БТР «Бумеранг» с боевым модулем БМП. Несколько новинок примет участие в репетиции на Красной площади: боевая машина огневой поддержки "Терминатор", военная полиция, Росгвардия, новейшие наземные робототехнические комплексы "Уран" и беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар". Всего в репетиции примут участие 150 единиц техники.

  • 35
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
22:49 | tim777
В столичной подземке начался ремонт эскалатора на станции "Третьяковская"
10 0
22:48 | alextsaryev99
Военная техника проследовала по улицам столицы на второю репетицию Парада Победы
131 0
26.04 22:23 | alextsaryev99
Колонны военной техники следуют на первую репетицию Парада Победы
71 0
26.04 22:19 | tim777
Военная техника перед началом первой ночной репетиции Парада Победы на Тверской улице