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В Бирюлёвском дендропарке в Москве накануне японского праздника "Ханами" расцвела Сакура

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
22:31
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В Бирюлевском дендропарке начался пик цветения сакуры. Деревья сакуры за несколько дней окрасились в розоватый и белые цвета. Праздник цветения сакуры ханами пройдет в Бирюлевском дендропарке 5 мая. Гости смогут полюбоваться цветами японской вишни, одного из главных символов Страны восходящего солнца, а также посетить развлекательную программу.

Для всех желающих с 12:00 будут проходить мастер-классы по живописи гохуа и суми-э, а также по изготовлению веточки сакуры из гофрированной бумаги. Любители спорта смогут попробовать свои силы в таких японских народных играх, как го (настольная игра, напоминающая шашки), аятори (игра для девочек с веревочками на руках) и отэдама (жонглирование мешочками с фасолью). Победителям вручат памятные подарки.

Кроме того, запланировано традиционное фотографирование в кимоно на фоне цветущей сакуры. Весь день на площадке будет звучать японская музыка.

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