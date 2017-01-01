В Бирюлёвском дендропарке в Москве накануне японского праздника "Ханами" расцвела Сакура
- Автор:
- AlTeg()
- Дата публикации:
- 22:31
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Для всех желающих с 12:00 будут проходить мастер-классы по живописи гохуа и суми-э, а также по изготовлению веточки сакуры из гофрированной бумаги. Любители спорта смогут попробовать свои силы в таких японских народных играх, как го (настольная игра, напоминающая шашки), аятори (игра для девочек с веревочками на руках) и отэдама (жонглирование мешочками с фасолью). Победителям вручат памятные подарки.
Кроме того, запланировано традиционное фотографирование в кимоно на фоне цветущей сакуры. Весь день на площадке будет звучать японская музыка.
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