"Прочитал сам - передай другому" - о буккроссинге (книгообмене) в Тихвине

Автор: Leobr Дата публикации: 22:35

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Многие из нас не только видели, но и сами являются участниками "народного книгообмена" - или буккроссинга. По разным причинам немало книг меняют владельцев. В городе Тихвин этим важным делом занимаются библиотеки, где имеются стеллажи для книг, которые можно свободно взять - насовсем или только для прочтения. Пополняют их сами граждане - с помощью сотрудников библиотек. Возникла и новая форма - "книга в дорогу" - буквально можно на железнодорожном вокзале "Тихвин" выбрать себе книгу в дорогу. Эту "точку" обмена 21 апреля 2017 года оборудовали и помогают пополнять сотрудники Тихвинской городской библиотеки имени Я. И. Бередникова в дополнение к имеющейся. По словам заведующей библиотекой Л. А. Апариновой - за прошедший год новых читателей нашли более 1500 книг и журналов. Замечено, что туда книги приносят граждане и сами. Естественно что и в самой библиотеке имеется подобный стенд. Показанный здесь момент размещения новых книг не постановочный - снял это после записи интервью с Л. А. Апариновой уже уходя - только спросил согласие дарителя. Четыре книги нашли место и на моей книжной полке и именно с вокзальной "точки". Ещё одно наблюдение - иногда на стеллаже том видим мало книг - но временно - вместо забранных появляются новые.