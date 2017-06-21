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Нашествия кротов в деревне Горбатовка Чувашской Республики

Автор:
Хораськин Андрей
Дата публикации:
22:41
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В деревне Горбатовка Чувашской Республики кроты испортили землю.

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