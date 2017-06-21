Нашествия кротов в деревне Горбатовка Чувашской Республики
- Автор:
- Хораськин Андрей
- Дата публикации:
- 22:41
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- 34
В деревне Горбатовка Чувашской Республики кроты испортили землю.
- 34
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79
21.06.2017 13:10 | Улита Куркина
75
17.04 09:15 | m777m12
В деревне Горбатовка Чувашской Республики кроты испортили землю.
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