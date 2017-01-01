Архитектурная подсветка центрального музея современной истории России на Тверской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 22:45

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В вечерние часы фасад Центрального музея современной истории России украшает особая архитектурная подсветка. Горожане могут наблюдать подсвеченные колонны и арку в цвета Российского триколора. Многие могут зайти во внутренний дворик и отдохнуть на лавочках, а также сделать памятные кадры.