Архитектурная подсветка центрального музея современной истории России на Тверской улице
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:45
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- 15
В вечерние часы фасад Центрального музея современной истории России украшает особая архитектурная подсветка. Горожане могут наблюдать подсвеченные колонны и арку в цвета Российского триколора. Многие могут зайти во внутренний дворик и отдохнуть на лавочках, а также сделать памятные кадры.
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