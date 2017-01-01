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В столичной подземке начался ремонт эскалатора на станции "Третьяковская"

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:49
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С 3 мая в столичной подземке закрылся для ремонта один из эскалаторов на станции "Третьяковская". При переходе со станции "Новокузнецкая" пассажиры могут воспользоваться соседним эскалатором. Согласно указанной информации, ремонтные работы продлятся до 8 июня текущего года.

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