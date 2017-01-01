В столичной подземке начался ремонт эскалатора на станции "Третьяковская"
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:49
-
- 16
С 3 мая в столичной подземке закрылся для ремонта один из эскалаторов на станции "Третьяковская". При переходе со станции "Новокузнецкая" пассажиры могут воспользоваться соседним эскалатором. Согласно указанной информации, ремонтные работы продлятся до 8 июня текущего года.
- 16
Ещё
10
22:48 | alextsaryev99
37
30.04 13:21 | Alexey Seleznev
57
28.04 20:45 | Artem_077
Комментарии (0)