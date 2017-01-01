Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе: пострадали 2 человека

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Варшавском шоссе, напротив дома № 143, столкнулись "Ниссан", "Рено Сандеро", Хёндай Солярис" и "Ниссан Жук". По одной из версий, водитель автомобиля такси "Ниссан" не успел вовремя затормозить и врезался во впереди едущий автомобиль "Рено", от сильного удара "Рено" отбросило в левый ряд на отбойник, а "Ниссан" в свою очередь ударил впереди едущие автомобили "Хёндай" и "Ниссан". В результате ДТП травмы получили два человека. На место ДТП прибыли две бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники ГИБДД. После осмотра, одного из пострадавших госпитализировали в одну из больниц города. Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра оказалось затруднено. Причины ДТП установит группа разбора.