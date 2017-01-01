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20 автобусов сгорели дотла на юго-западе Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:00
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На юго-западе Москвы минувшей ночью произошел крупный пожар. В районе Южное Бутово, на Типографской улице, на закрытой стоянке вспыхнули 20 пассажирских коммерческих автобусов. Огонь моментально перекидывался на транспортные средства, так как они стояли вплотную друг к другу. Прибывшие к месту возгорания пожарные расчеты в течение получаса справились с огнем и не допустили его дальнейшего распространения.

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