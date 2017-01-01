Репетиция авиационной части Парада Победы состоялась в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 11:41

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4 мая в центре Москвы состоялась репетиция авиационной части Парада Победы. В небе над Кремлём в 10:55 пролетела эскадрилья вертолетов, истребителей и иной авиационной техники, которая примет участие в Параде Победы 9 мая. Многочисленные горожане и гости столицы заблаговременно заняли наиболее выгодные места для наблюдения и съёмок на камеры мобильных устройств необычного зрелища. Авиационная часть репетиции традиционно закончилась Российским триколором, выпущенным из замыкающей летательной техники.