В парке "Зарядье" открылись летние веранды
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 12:01
-
- 19
В парке "Зарядье" открылись летние веранды.
- 19
Ещё
16
13:12 | Uwis
56
14.04.2017 16:49 | LaimeLaim
В парке "Зарядье" открылись летние веранды.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)