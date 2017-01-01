"Дорогу-катастрофу" обнаружил в Иланском житель Красноярского края

Автор: Егор Лысиков Дата публикации: 13:23

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/206893

"Дорога-катастрофа". Так называют эту проезжую часть жители города Иланский, что в Красноярском крае. По словам автора ролика, путепровод ведёт к микрорайону Дачная, где находятся приусадебные участки горожан. А также является участком трассы 04К-397. Однако асфальт здесь находится в таком состоянии, что на полотне впору устраивать трофи-рейд: всюду трещины, выбоины, рытвины.Вот, что пишет мобильный репортёр:"У нас начался дачный сезон. А ремонт дороги до дач - не начинался. Дорогу в сторону микрорайона не ремонтировали со времён СССР. Ямы по длине превышают все допустимые нормы. Далее видны следы бульдозеров. А асфальта как не бывало. Обращались в администрацию города - ответа никакого. Водители автомобилей, мотоциклов в шоке от такой дороги, что уж говорить о водителях автобусов. После увиденного думаешь, не провести ли здесь Чемпионат России по городским гонкам на бездорожье? Условия как раз подходящие для таких гонок".