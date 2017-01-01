Самолёты и вертолёты пролетели парадным строем над Москвой
- Автор:
- grinpavel2033
- Дата публикации:
- 14:19
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4 мая 2018 года над Красной площадью завершилась первая репетиция воздушной части Парада Победы. Жители и гости столицы заблаговременно заняли наиболее выгодные места для наблюдения и съёмок на камеры мобильных устройств необычного зрелища. В небе над Москвой пролетели вертолёты, десятки гражданских и военных самолётов, штурмовики и истребители. В конце репетиции Парада Победы из замыкающей летательной техники был выпущен Российский триколор. Всего в репетиции было задействовано 73 единицы воздушной авиации.
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